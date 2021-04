Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : choisi par ERES pour la refonte de son site Cercle Finance • 21/04/2021 à 17:45









(CercleFinance.com) - ERES a choisiCapgeminipour l'accompagner dans la refonte de son sitee-commerce afin de faciliter le parcours des utilisateurs et ainsi offrir une expérience client dequalité. Après les premières années de développement et de fidélisation de sa clientèle en ligne, ERES a voulu passer un nouveau cap et refondre l'ergonomie de son site pour s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs et aux meilleures pratiques du marché. A l'issue d'un appel d'offre, ERES a choisi les équipes Capgemini, expertes de la solutionSalesforce Commerce Cloudqu'avait retenue ERES pour son développement e-commerce.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +0.33%