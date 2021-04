CAPGEMINI : Capgemini Engineering nouvelle marque des expertises en ingénierie et en R&D

(AOF) - Capgemini dévoile 'Capgemini Engineering' qui regroupe un ensemble unique de capacités de pointe en matière d'ingénierie et de recherche et développement. Conjuguée avec l'expertise sectorielle approfondie du groupe et sa maîtrise des technologies de pointe dans le domaine du digital et des logiciels, elle accompagnera les entreprises dans la convergence des mondes numérique et physique.

Cette ligne d'activité mondiale, qui compte 52 000 ingénieurs et scientifiques et est présente dans tous les grands centres d'ingénierie du monde, s'appuie sur l'intégration d'Altran, un an après son acquisition par Capgemini.

Les services de Capgemini Engineering couvrent trois domaines clés : Ingénierie des produits et des systèmes, digital et logiciels, et opérations industrielles.

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s'attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.