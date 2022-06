Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini: CACIB repasse sous les 10% information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 13:45









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) a déclaré à l'AMF avoir franchi à la baisse, le 9 juin, le seuil de 10% du capital et des droits de vote de Capgemini, suite à des retours de titres empruntés.



L'établissement bancaire avait dépassé, le 6 juin, les seuils de 10% du capital et des droits de vote pour détenir alors 11,10% du capital et des droits de vote du groupe de services informatiques, suite à un emprunt de titres Capgemini.



CACIB a précisé envisager, en fonction des conditions de marché, de poursuivre ses achats d'actions, mais pas d'acquérir le contrôle de Capgemini, ni de demander de nomination comme administrateur.





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -1.06%