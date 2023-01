Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CapGemini : bondit vers 177E information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 09:36









(CercleFinance.com) - CapGemini bondit vers 177E et valide le franchissement de la grosse résistance oblique moyen termes des 175E, une droite moyen terme qui unit les précédents sommets des 193E du 4 août et des 182E du 11 novembre dernier... niveaux qui deviennent les prochains objectifs court terme.





