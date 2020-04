Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : bien orienté avec des propos d'analyste Cercle Finance • 29/04/2020 à 15:30









(CercleFinance.com) - Capgemini s'adjuge 3,8% avec le soutien de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' et rehausse son objectif de cours de 121 à 130 euros après une publication trimestrielle 'manquant relativement de détails, mais au ton encourageant'. 'S'il y a de l'incertitude, la direction s'attend à ce que le groupe combiné réalise de meilleures performances qu'en 2009. Ceci ouvre la voie à de possibles dégradations de BPA, mais suggère que l'ampleur du risque de BPA est gérable', estime l'analyste.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +3.76%