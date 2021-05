Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : bien orienté après le conseil d'un analyste Cercle Finance • 07/05/2021 à 16:44









(CercleFinance.com) - Le titre monte de près de 1% profitant de l'analyse du jour d'UBS. Le bureau d'études réaffirme sa recommandation 'achat' sur Capgemini avec un objectif de cours remonté de 152 à 166,5 euros, ce qui implique un potentiel de progression de 10% pour l'action du groupe français de services informatiques. 'La forte reprise du premier trimestre place Capgemini pour une croissance organique potentiellement supérieure à 10% au deuxième trimestre et de plus de 5% pour l'année, selon nous, ce qui laisse présager des relèvements d'objectifs à venir', juge le broker.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +1.11%