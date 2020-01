Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : augmente le prix de son offre sur Altran Cercle Finance • 14/01/2020 à 16:41









(CercleFinance.com) - Capgemini augmente le prix de son offre sur Altran à 14,5 euros par action 'au lieu de 14 E) et fait part d'engagements complémentaires. Capgemini n'augmentera plus son prix, qui est ferme et définitif. Les actionnaires d'Altran ont jusqu'au 22 janvier 2020 (inclus) pour apporter leurs actions à l'offre. ' Si l'offre est un succès au 22 janvier 2020, Capgemini ne réalisera pas de nouvelle offre ni de fusion sur la base d'un prix par action Altran supérieur au prix de l'offre pendant au moins 18 mois. Si l'offre échoue, Capgemini ne déposera pas de nouvelle offre sur Altran pendant au moins 18 mois ' indique le groupe. Paul Hermelin, Président-directeur général de Capgemini et Aiman Ezzat, prochain Directeur Général ont déclaré : ' Nous sommes convaincus que ce rapprochement, contribuant à la création d'un leader mondial de la transformation digitale des entreprises industrielles et de technologie, est bénéfique pour l'ensemble des parties prenantes '.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +2.10%