Capgemini : Assemblée Générale à huis clos

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration réuni le 27 avril 2020 a exceptionnellement décidé de tenir l'Assemblée Générale à huis clos. L'Assemblée Générale du mercredi 20 mai 2020 se tiendra hors la présence physique des actionnaires. Les actionnaires pourront exercer leur droit de vote ou donner pouvoir au Président uniquement à distance et préalablement à l'Assemblée Générale, soit par internet soit en renvoyant leur formulaire de vote par correspondance.

