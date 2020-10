Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : annonce un partenariat mondial avec CBS Cercle Finance • 28/10/2020 à 12:26









(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord d'alliance mondiale avec CBS (Corporate Business Solutions) afin de proposer une nouvelle solution conjointe qui permettra d'accompagner les entreprises dans des migrations complexes vers SAP S / 4HANA. Selon Capgemini, beaucoup d'organisations ont du mal à déterminer la meilleure approche pour passer à SAP S / 4HANA. Dans ce cadre, Capgemini veut proposer la transition sélective des données afin que les entreprises puisse choisir de ne migrer que les données pertinentes pour leurs besoins et optimiser les processus sélectifs. La solution, basée sur 'Enterprise Transformer' de CBS, permet de transférer de manière globale et flexible les environnements de processus et de système existants vers la solution et les structures de données de SAP S / 4HANA.

