Capgemini : annonce le succès du plan d'actionnariat salarié Cercle Finance • 19/11/2020 à 18:08









(CercleFinance.com) - Capgeminiannonce aujourd'hui que son septième plan d'actionnariat salarié, portant sur 3 millions d'actions - soit environ 1,8% du capital existant - a été souscrit à 174%. Près de 41000 salariés répartis dans les 26 pays participants ont souscrit au plan proposé, ce qui représente 16% des effectifs éligibles du Groupe. L'actionnariat salarié dépassera ainsi 6% du capital. Ces 3 millions d'actions nouvelles ont été souscrites au prix unitaire de 92,93euros soit une augmentation de capital de 278,8 millions d'euros. Afin de neutraliser l'effet dilutif de cette augmentation de capital, Capgemini a racheté 3 millions d'actions pour un montant total de 318,6 millions d'euros - soit un prix moyen de 106,20 euros par action - en vue de leur annulation.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +0.39%