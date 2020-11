Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini annonce l'achat du groupe de conseils RPX en Australie Reuters • 10/11/2020 à 23:07









PARIS, 10 novembre (Reuters) - Capgemini CAPP.PA a annoncé mardi son intention d'acquérir RXP Services, une société australienne de conseil en solutions digitales pour un montant de 95,5 millions de dollars australiens (59 millions d'euros). Cette acquisition devrait être finalisée en début d'année 2021, précise le groupe français dans un communiqué. (Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -1.63%