CAPGEMINI/ALTRAN : la justice rejette le recours de l'Adam et clôture de l'offre le 22 janvier

L'Autorité des marchés financiers a indiqué la date de clôture de l'offre publique, ouverte depuis le 16 octobre 2019, interviendra le 22 janvier 2020. Euronext Paris fera connaître, par un avis, les conditions de réalisation de l'offre et son calendrier détaillé.

Elliott, qui détient environ 13% du capital d'Altran, via essentiellement des produits dérivés (equity swap), estime que le prix proposé de 14 euros par action Altran "ne reflète ni la juste valeur intrinsèque d'Altran, ni une prime de contrôle appropriée".

Les analystes anticipaient une suspension de l'offre. Oddo BHF qualifiait hier une possible suspension de mesure de prudence. Le jugement sur le fond doit en effet être rendu d'ici le 24 mars prochain.

