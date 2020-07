Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : Altran fournit une solution à QNAP Systems Cercle Finance • 17/07/2020 à 08:57









(CercleFinance.com) - Altran annonce fournir une de ses solutions logicielles en réseau -ISS (Intelligent Switch Solution)- à QNAP Systems pour de nouveaux commutateurs intelligents Ethernet et haut-débit à destination du marché du stockage en réseau. QNAP, spécialiste des dispositifs NAS pour le partage de fichiers, la virtualisation, la gestion de stockage et les applications de surveillance, a ainsi intégré la solution logicielle d'Altran au sein de la plateforme de commutation 'QSW-M408 10Gbe'. 'Cette collaboration permet aux produits en réseau QNAP de fonctionner de façon optimale dans les cas d'usage du stockage en réseau pour les centres de données et les réseaux d'entreprises', explique la filiale de Capgemini.

