Capgemini : alliance stratégique globale avec BlackLine

(CercleFinance.com) - Capgemini fait part d'une alliance stratégique globale avec BlackLine, un fournisseur de solutions logicielles fondées su le cloud, pour 'permettre aux organisations d'optimiser leurs processus financiers et comptables'. 'Capgemini offrira ainsi à ses clients une flexibilité accrue, les aidant à passer de processus comptables manuels traditionnels à une expérience comptable moderne soutenue par des solutions de bout en bout', explique le géant des services informatiques. Les deux groupes collaborent déjà chez un client américain de Capgemini dans le secteur de la chimie, client que le Français aide dans l'utilisation des solutions de BlackLine par exemple de réconciliation de comptes ou de gestion des tâches.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -1.15%