Capgemini : alliance avec Copado pour améliorer Salesforce

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé ce soir une alliance avec Copado, une plateforme DevOps pour les logiciels en tant que service (SaaS) d'entreprise, afin d'accélérer la transformation de l'expérience client sur la plateforme Salesforce.

L'alliance combinera l'expertise de Capgemini dans la gestion de projets de transformation Salesforce complexes et à grande échelle, avec la plateforme DevOps de Copado pour fournir aux clients des implémentations Salesforce fiables, automatisées et structurées qui offrent des coûts de développement réduits et des déploiements plus rapides et plus agiles.