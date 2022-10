Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini: acquisition de Quorsus au Royaume Uni information fournie par Cercle Finance • 10/10/2022 à 09:08









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce l'acquisition de Quorsus, une société basée à Londres, spécialisée dans le conseil en technologie, opérations, solutions réglementaires et infrastructures de marché post-négociation pour les institutions financières.



L'opération permettra à Capgemini de mieux accompagner ses clients dans le secteur des marchés de capitaux pour répondre aux exigences réglementaires croissantes, mais aussi au besoin de rendre les opérations stratégiques et efficaces tout au long du cycle de trading.



'Depuis sa création en 2019, Quorsus a connu une croissance rapide du fait d'une forte demande, et s'appuie sur un large portefeuille de clients dont certains des acteurs les plus importants dans le monde', souligne le groupe informatique.





