Capgemini: acquisition de Lösch & Partner en Allemagne

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir finalisé l'acquisition de Lösch & Partner, qui vient étoffer ses équipes spécialisées en gestion du cycle de vie des applications (ALM) et en ingénierie système, pour le compte notamment des constructeurs automobiles allemands.



Lösch & Partner a en effet développé ces dernières années une forte expertise sur les principaux outils et processus d'ALM et d'ingénierie système dans le secteur automobile, où elle a un certain nombre de clients en commun avec Capgemini.



'La gestion des applications tout au long de leur cycle de vie est un élément clé du développement et de la maintenance de produits s'appuyant sur du logiciel, qui sont le moteur de l'industrie intelligente', souligne le groupe de services informatiques.





Valeurs associées CAPGEMINI 189,90 EUR Euronext Paris +2,26%