Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini: acquisition de HDL Design House information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir acquis HDL Design House, l'un des principaux fournisseurs indépendants de services de conception et de vérification de puces électroniques en Europe, pour étendre encore son offre de services d'ingénierie en semi-conducteurs.



'Fondé en 2001 et basé à Belgrade (Serbie), HDL Design House compte environ 300 ingénieurs hautement qualifiés possédant une forte expérience dans la conception de puces de pointe, adaptées à de nombreux secteurs d'activité', précise-t-il.



Son portefeuille de clients, complémentaire à celui de Capgemini, comprend de grands acteurs du secteur des semi-conducteurs, ainsi que de grands équipementiers qui tirent parti du potentiel de ces puces pour créer des produits intelligents et connectés.





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +0.63%