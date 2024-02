Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Capgemini: acquisition d'une activité de Unity information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 07:10









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce étendre son alliance stratégique avec Unity, plateforme de création et d'exploitation de contenu 3D interactif en temps réel (3DTR), à laquelle il va racheter son activité de services aux entreprises spécialisée en jumeaux numériques.



Cette opération, qui devrait être finalisée au deuxième trimestre 2024, prévoit que cette équipe soit intégrée au groupe Capgemini, formant ainsi l'un des plus grands ensembles de développeurs 'BtoB' formés sur Unity dans le monde.



Elle va accélérer la mise en oeuvre sur mesure du logiciel Unity de visualisation 3D en temps réel pour les applications sectorielles de jumeaux numériques et permettra aux utilisateurs finaux de visualiser, de comprendre et d'interagir avec des systèmes physiques.





