Capgemini : acquisition d'Empired Limited finalisée

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir finalisé l'acquisition d'Empired Limited, acquisition annoncée le 19 juillet dernier et qui a été approuvée par les majorités requises des actionnaires d'Empired et par la Cour fédérale d'Australie. 'La taille et le large portefeuille de services du nouvel ensemble positionnera Capgemini comme un leader du marché du digital, des données et du cloud dans la région, disposant de fortes capacités sur l'ensemble de la suite de produits technologiques Microsoft', pointe-t-il. Empired lui apporte 1.100 consultants supplémentaires, en Australie et Nouvelle-Zélande. Il s'agit de la quatrième acquisition réalisée par le groupe français de services informatiques dans la région au cours des 18 derniers mois.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +0.42%