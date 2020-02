CAPGEMINI acquiert le suédois Advectas

(AOF) - Capgemini a annoncé la signature d'un accord pour l'acquisition d'Advectas, un des leaders de la Business Intelligence et de la science des données en Scandinavie. Les 200 collaborateurs de la société rejoindront la ligne d'activités Insights & Data du français. Fondée en Suède en 2006, Advectas possède aujourd'hui des bureaux à Stockholm, Copenhague, Göteborg et Malmö. Le montant de la transaction n'a pas été précisée, ni la date de sa consolidation dans les comptes.

Zhiwei Jiang, directeur général de la ligne d'activités Insights & Data du groupe Capgemini, a déclaré: " Au cours des treize dernières années, Advectas, acteur reconnu sur le marché scandinave, s'est forgé de fortes compétences dans le domaine de l'analyse conjuguant des équipes de haut vol et une solide clientèle. Advectas et Capgemini ont de nombreux points communs tant en termes de culture que de clientèle ; Advectas vient également renforcer la présence de Capgemini dans plusieurs villes de Suède et du Danemark. "

" Par ailleurs, l'entreprise possède une solide expérience dans l'accompagnement de projets de monétisation des données ainsi que des relations approfondies avec l'écosystème de la Business Intelligence en Scandinavie. Je suis ravi d'accueillir l'équipe d'Advectas chez Capgemini. "

Stefan Olsson, Président-directeur général d'Advectas, a déclaré: " Le partage d'une même culture entre Advectas et Capgemini a été une considération majeure pour nous. Chez Capgemini, nous avons vu des valeurs fondamentales qui correspondent parfaitement aux nôtres, comme l'esprit d'équipe, la liberté et la confiance, ainsi qu'un mode de travail profondément collaboratif. "

" Aujourd'hui, les grands clients d'Advectas souhaitent que nous déployions pour eux nos solutions sur leurs marchés mondiaux. En rejoignant Capgemini, nous serons en capacité de répondre à leur attente et également d'intégrer de nombreuses autres services digitaux et cloud, les accompagnant ainsi dans l'atteinte de leurs objectifs business sur le long terme ".

