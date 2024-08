Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Capgemini: accord pour l'acquisition de Syniti information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 07:41









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de Syniti, présenté comme un leader du logiciel et des services de gestion des données d'entreprise, incluant des plateformes et des services de migration.



Basé aux États-Unis et présent partout dans le monde, Syniti regroupe plus de 1.200 experts en données, spécialisés dans la gestion de projets complexes de qualité, de migration et de gouvernance de données pour certaines des plus grandes entreprises au monde.



Cette acquisition enrichira donc l'offre de Capgemini en matière de solutions fondées sur les données pour ses clients, en particulier pour les projets de transformation à grande échelle basés sur SAP, tels que les migrations vers SAP S/4HANA.



La transaction, dont le montant n'est pas précisé, devrait être finalisée dans les prochains mois, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des autres conditions habituelles pour une opération de cette nature.





Valeurs associées CAPGEMINI 184,85 EUR Euronext Paris 0,00%