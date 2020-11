Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : accord en vue d'une acquisition en Australie Cercle Finance • 11/11/2020 à 07:09









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la conclusion d'un accord en vue d'acquérir RXP Services, société australienne qui viendrait renforcer les capacités du groupe français en Australie dans les domaines du digital, des données et du cloud. Basé à Melbourne, avec des sites à Sydney, Canberra et Hobart, RXP Services compte plus de 550 experts et a réalisé un chiffre d'affaires de 127 millions de dollars australiens pour l'année fiscale close fin juin. Le prix total proposé pour l'acquisition de 100% du capital social de RXP Services (sur une base pleinement diluée) s'élèverait à 95,5 millions de dollars australiens. Soumise à certaines conditions, l'acquisition devrait être finalisée en début d'année 2021.

