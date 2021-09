Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : accord en vue d'acquérir VariQ information fournie par Cercle Finance • 15/09/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé mardi soir avoir conclu un accord en vue d'acquérir VariQ, société qui fournit des services en développement logiciel, cybersécurité et cloud aux départements et agences fédérales américaines, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés. VariQ serait intégré au sein de Capgemini Government Solutions, division opérant indépendamment du groupe pour fournir des services aux agences fédérales américaines. Elle renforcerait ainsi le positionnement de Capgemini sur le marché fédéral. La finalisation de cette acquisition, soumise à l'approbation du Comité des investissements étrangers aux États-Unis et de la Defense Counterintelligence and Security Agency, devrait intervenir d'ici à la fin de l'année 2021.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +0.44%