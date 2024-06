Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Capgemini: accord en vue d'acquérir D+I en Australie information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir signé un accord en vue d'acquérir D+I, l'un des principaux cabinets de conseil en conception et développement de produit en Australie, avec des laboratoires de R&D à Sydney, Melbourne et Newcastle.



Le groupe de services informatiques explique que cette acquisition 'va enrichir ses offres d'industrie intelligente dans ce pays, notamment en matière de développement de produits, de l'étape de conception initiale à la mise en production'.



La finalisation de cette transaction -dont les termes financiers ne sont pas précisés- devrait intervenir dans les prochains mois, sous réserve des autorisations réglementaires et autres conditions habituelles pour une opération de cette nature.





Valeurs associées CAPGEMINI 186,25 EUR Euronext Paris -0,43%