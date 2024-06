Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Capgemini: accord de long terme avec Equigy dans l'énergie information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - Capgemini a officialisé jeudi la signature d'un accord à long terme avec Equigy, une plateforme européenne transfrontalière dans le secteur de l'énergie.



Aux termes du contrat, le groupe technologique français sera chargé de développer un nouveau système énergétique décentralisé permettant de gérer plus efficacement l'offre et la demande d'électricité en Europe.



Equigy est un projet lancé par six grands gestionnaires européens de réseaux de transport d'électricité, à savoir Austrian Power Grid, TenneT Germany, TenneT Netherlands, Terna, TransnetBW, et Swissgrid.



Cette plateforme s'est spécialisée dans l'utilisation de ressources énergétiques distribuées à petite échelle, telles que les véhicules électriques ou les batteries domestiques.



Dans un communiqué, Capgemini explique vouloir développer une interface permettant de contribuer à la réduction de la dépendance vis-à-vis des centrales électriques centralisées traditionnelles en privilégiant des sources d'énergie renouvelables, comme les énergies solaire et éolienne.



Pour ce faire, l'entreprise compte s'appuyer, entre autres, sur son écosystème de partenaires ainsi que sur ses capacités en matière de données et d'IA.





