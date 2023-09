Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini: accord de collaboration avec Salesforce dans l'IA information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 09:30









(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé jeudi qu'il allait collaborer avec le concepteur de logiciels d'entreprise américain Salesforce afin de proposer une nouvelle génération d'expériences client basées sur l'IA générative.



Le groupe de conseil technologique dit vouloir capitaliser sur sa récente dynamique en la matière avec le lancement d'une nouvelle expertise 'Foundry' destinée aux clients utilisant les applications de Salesforce.



L'idée est de favoriser l'innovation en permettant à ses clients de bénéficier d'une expérience 'hyper-personnalisée' et centrée sur les données afin d'automatiser la création de contenus de manière éthique et sécurisée.



Cet accord de collaboration va également permettre à ses clients d'avoir accès à Salesforce Einstein, l'IA mise au point par le groupe californien.





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -1.41%