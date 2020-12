Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : accompagne la transformation de France TV Cercle Finance • 07/12/2020 à 17:52









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce que France Télévisions lui a confié le développement de son département 'Dataet Intelligence Artificielle' reposant sur la solution DAM (Data Asset Management) de la start-up françaisePerfect Memoryavec pour objectif de poursuivre la modernisation de ses outils de production et de diffusion des programmes TV. Au sein de la direction des technologies, le département d'expertise 'Dataet Intelligence Artificielle' (DaIA) a été créé fin 2019 pour accompagner la modernisation des outils de production et de diffusion des programmes TV. Récemment auréolé duTechnology & Innovation award 2020, France Télévisions a décidé de renforcer ce département pour mener davantage de projets et vient d'attribuer deux marchés publics en ce sens. L'essor des outils d'intelligence artificielle (IA) apporte aujourd'hui une plus-value importante dans la classification des contenus audiovisuels. La quinzaine d'experts en data du département 'DaIA' a pour objectif de fournir un travail de veille, tester les solutions d'IA et de réaliser des preuves de concept pour ensuite intégrer ces outils dans les workflows de fabrication de France Télévisions.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -0.13%