Capgemini: accompagne Eramet au Sénégal information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 18:01

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir travaillé en étroite collaboration avec l'entreprise minière et métallurgique Eramet afin de transformer, grâce à l'intelligence artificielle, les opérations minières de la filiale ' Grande Côte Opérations ' (GCO) au Sénégal.



Eramet opère dans ce pays par le biais de sa filiale locale GCO qui produit des sables minéralisés. Pour extraire les minéraux du sable, l'entreprise dispose d'une mine itinérante constituée d'une drague et d'une usine de concentration.



GCO et Capgemini ont commencé en 2020 à élaborer une feuille de route comprenant des plans d'optimisation pour le parcours de la mine, la gestion de l'eau, le mécanisme d'extraction et la consommation d'énergie.



De là est née ' Connected Concession ', une plateforme améliorant le recensement de la végétation et la surveillance des terrains opérés, l'idée étant de pouvoir soutenir les efforts de re-végétalisation et de réhabilitation des terres une fois l'exploitation minière achevée.



Via un système d'imagerie par drone, l'application ' Connected Concession ' permet ainsi à Eramet de réhabiliter les zones concernées. ' L'application ' Connected Concession ' révolutionne la manière de travailler sur un site minier à ciel ouvert. En effet, l'imagerie par drone permet notamment d'augmenter la capacité d'inventaire.



Capgemini précise que de nouvelles fonctionnalités de l'application sont à l'étude pour étendre l'outil au suivi des ressources en eaux, ou à l'identification de chemins alternatifs pour la mine.