CAPGEMINI accélère sa transition vers une flotte de véhicules 100 % hybride et électrique

(AOF) - Capgemini ne commandera plus que des voitures et utilitaires hybrides et électriques pour sa flotte de 12 000 véhicules, arrêtant avec effet immédiat la commande de nouveaux véhicules purement diesel ou essence, dans le cadre de sa transition vers une flotte entièrement électrique d'ici 2030. Cette initiative soutient son ambition d'atteindre la neutralité carbone pour ses opérations au plus tard en 2025 et d'aboutir à zéro émission nette d'ici 2030.

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s'attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.