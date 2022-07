Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini: a relevé son objectif de croissance pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 17:57









(CercleFinance.com) - Capgemini a réalisé un chiffre d'affaires de 10 688 millions d'euros au 1er semestre 2022, en croissance de +22,7% en données publiées (+18,5% à taux de change constants). La croissance organique* (c'est-à-dire hors impact des effets de périmètre et des taux de change) s'élève pour sa part à +17,2%.



La croissance du Groupe s'est renforcée au 2ème trimestre pour atteindre +19,3% à taux de change constants (+18,1% en organique).



Les prises de commandes enregistrées sur le semestre écoulé s'élèvent à 11 607 millions d'euros, en hausse de +22% à taux de change constants par rapport à la même période de 2021.



Le résultat net part du Groupe ressort en hausse de +50% sur un an pour atteindre 667 millions d'euros pour les 6 premiers mois de l'année.



Le bénéfice par action (non dilué) progresse de +49% à 3,91 euros, tandis que le résultat normalisé par action* augmente de +36% à 4,87 euros.



Le groupe a relevé son objectif de croissance à taux de change constants pour 2022 à +14% à +15%, au lieu de +8% à +10%.





