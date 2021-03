Capgemini a finalisé le rachat de l'australien RXP Services

(AOF) - Capgemini a finalisé l'acquisition de RXP Services. Les plus de 550 experts de RXP Services viennent renforcer les capacités de Capgemini en Australie. L'acquisition, réalisée par le biais d'une procédure spécifique de droit australien (Scheme of Arrangement), a reçu l'approbation à la majorité requise des actionnaires de RXP Services ainsi que celle de la Cour Fédérale Australienne. Le siège de RXP Services est basé à Melbourne, avec des sites à Sydney, Canberra et Hobart.

Les expertises combinées de Capgemini et de RXP Services en Australie renforcent la capacité de Capgemini dans toute la région pour la fourniture de solutions digitales de bout en bout et à grande échelle. Cette opération vient également consolider encore les partenariats stratégiques de Capgemini avec Microsoft, ServiceNow et Salesforce.

Ensemble, Capgemini et RXP emploieront plus de 2 000 personnes en Australie. Les équipes combinées concentreront leurs efforts sur l'accélération de la transformation digitale des entreprises de la région, tous secteurs d'activité confondus, en mettant à leur service leurs expertises en matière de stratégie et de transformation, d'applications et de technologie, ainsi que d'opérations et d'ingénierie.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s'attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.