Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : a finalisé l'acquisition de VariQ information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 17:53









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de VariQ, fournisseur de services en développement logiciel, cybersécurité, et cloud destiné aux acteurs gouvernementaux américains. VariQ sera intégré au sein de Capgemini Government Solutions, division opérant indépendamment du Groupe pour fournir des services aux agences fédérales américaines.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +1.86%