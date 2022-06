Capgemini a acquis le britannique Rufus Leonard

(AOF) - Capgemini a acquis le 1er juin Rufus Leonard, une agence de design et d'expérience de marque basée à Londres. Les capacités primées de Rufus Leonard en matière de création de marques définissant des catégories par le biais du design et de la technologie amélioreront les services " customer first " du groupe français au Royaume-Uni. Cette agence compte 70 salariés. Elle a pour clients le World Wildlife Fund (WWF) et AXA UK. Son expertise est très complémentaire de celle de Capgemini, assure la société de conseil.

La guerre des talents a été encore renforcée par l’annonce de Facebook, qui compte réaliser 10.000 embauches d’ici cinq ans en Europe. Le manque de ressources humaines ne se limite ni à la France, ni à l’Europe : il est mondial. Ainsi 1,2 million d'ingénieurs informatiques devraient manquer en 2026 aux Etats-Unis. En France, selon Numeum, fédération du secteur du numérique, il manque environ 10.000 ingénieurs informatiques sur un total de 600.000 personnes employées par les éditeurs de logiciels et les entreprises de services numériques (SSII). Si le phénomène n’est pas nouveau, il s’intensifie. Il est renforcé à la fois par les embauches de certaines sociétés, à la recherche de développeurs pour internaliser leurs projets numériques essentiels, et par les fortes ambitions de certaines start-up.