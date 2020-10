Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CapGemini : -6%, de retour sous les 100E Cercle Finance • 26/10/2020 à 17:05









(CercleFinance.com) - CapGemini plonge de -6% et valide une franche cassure des 103,5E (plancher du 27/017): le titre est de retour sous les 100E 'plancher de début juillet) et semble bien parti pour accélérer en direction des 92E (plancher du 12 juin) et même du 'gap' des 89,3E du 25 mai).

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -6.29%