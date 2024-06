Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Capgemini : +4% vers 191,7E, du potentiel vers 195,3E ? information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 13:54









(CercleFinance.com) - Capgemini a repris appui avec une précision de métronome sur le support des 182,4E du 10 janvier.

Le titre rebondit de +4% vers 191,7E et l'embellie technique pourrait se poursuivre jusque vers 195,3E, la résistance testée le 7 juin, puis 197,9E, l'ex-plancher du 30 avril.





Valeurs associées CAPGEMINI 188,60 EUR Euronext Paris +2,89%