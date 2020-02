Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CapGemini : -4% vers 112,5E, prochain support vers 109E ? Cercle Finance • 13/02/2020 à 13:49









(CercleFinance.com) - CapGemini chute de -4% vers 112,5E et se rapproche du support des 112,35E du 31 janvier. Le prochain support se dessine vers 109E (testé du 31/12 au 9 janvier) puis vers 104,2/104,3E (testé du 2 au 12 décembre).

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -3.79%