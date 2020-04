Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : 110,6 millions d'actions Altran apportées Cercle Finance • 01/04/2020 à 13:40









(CercleFinance.com) - Capgemini indique que, selon l'AMF, 110.571.163 actions Altran ont été apportées à la dernière réouverture de son OPA amicale. A l'issue du règlement-livraison, prévu le 8 avril, il détiendra 98,15% du capital et au moins 98,03% des droits de vote. Le géant des services informatiques demandera dès demain à l'AMF la mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer l'ensemble des actions Altran non apportées à l'offre, à un prix de 14,50 euros par action.

