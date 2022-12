Capelli vise un taux d'Ebitda annuel maintenu aux niveaux actuels

Du fait de la forte hausse des coûts de construction, la FPI estime qu'une opération autorisée sur six n'est finalement pas réalisée pour des raisons économiques.

Les réservations dégringolent elles aussi du fait de l'effondrement des ventes en bloc aux bailleurs sociaux et aux investisseurs institutionnels. Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs institutionnels renégocient ou stoppent les opérations. Les primo-accédants sont pénalisés par la hausse des taux et le durcissement du dispositif Pinel rebute certains investisseurs privés.

Selon les données de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les chiffres du troisième trimestre 2022 continuent à être alarmants. Les mises en vente de logements collectifs neufs ont chuté de 12,4 % sur un an, à 19.006 unités. Sur les neuf premiers mois de 2022, la baisse atteint 10,2 %, à 72.670 unités.

En savoir plus sur le secteur Immobilier

AOF - EN SAVOIR PLUS

Ils représentent à eux seuls un chiffre d'affaires TTC de plus de 400 millions à réaliser dans les prochains mois. Capelli continuera de favoriser les ventes en bloc afin de bénéficier d'un retour rapide sur capitaux investis tout en préservant ses marges. Elles représenteront environ 70% des ventes en France.

Fort des achats de fonciers déjà réalisés, du niveau élevé d'opérations en cours et d'un marché de la construction qui se normalise, Capelli anticipe un deuxième semestre 2022-2023 en croissance. Pour l'ensemble de l'exercice, Capelli vise un chiffre d'affaires de l'ordre de 300 millions d'euros avec une marge brute qui restera élevée et un taux d'Ebitda qui devrait être maintenu aux niveaux actuels.

Capelli a sécurisé sa croissance avec des achats de foncier pour un montant total de 240 millions d'euros sur les derniers mois. Ces opérations vont générer pour plus de 650 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Au 12 décembre 2022, le backlog du groupe reste sur un niveau historiquement élevé. Il s'établit à 667 millions d'euros, dont 150 millions d'euros à l'international. Au 30 septembre 2022, le taux de commercialisation représentait plus de 86% des lots réservés ou actés.

Le chiffre d'affaires s'établit à 107,3 millions d'euros contre 141,1 millions d'euros, un an plus tôt " du fait du report volontaire des lancements de chantiers ".

Les marges s'élevaient cependant à respectivement 10,8% et 8,6% un an auparavant.

(AOF) - Capelli a essuyé une perte nette, part du groupe, de 2,6 millions d’euros au premier semestre, clos fin septembre, contre un profit de 1,8 million d’euros au 30 septembre 2021. Dans le même temps, le groupe immobilier a poursuivi la réduction de ses charges de structures (-0,5 million sur un an) permettant ainsi, malgré la baisse " temporaire " des volumes sur la période, d’enregistrer un Ebitda de 10,5 millions d’euros (9,7% du chiffre d’affaires) et un EBIT de 8,1 millions d’euros (8,1% des revenus), « soit des niveaux de marges équivalents à ceux constatés au 31 mars 2022 ».

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.