Capelli vise un chiffre d'affaires annuel de plus de 350 millions d'euros

(AOF) - Capelli a dévoilé mardi soir ses résulats 2021/2022, exercice clos fin mars. Le promoteur immobilier a réalisé un bénéfice net de 2,4 millions d'euros, en baisse de 44%. L'Ebit a atteint 23,1 millions, en hausse de 2,7%. La marge sur Ebit est stable à 8%. L'Ebitda a progressé de 0,7% à 27,8 millions, faisant ressortir une marge sur Ebitda de 9,6% contre 9,8% un an plus tôt. La marge brute a reculé de 3,3% à 61,7 millions pour représenter 21,2% du chiffre d'affaires contre 22,7% lors du précédent exercice. Le chiffre d'affaires a augmenté de 3,5% à 290,3 millions.

Dans son communiqué de presse, le groupe rappelle avoir évolué dans un environnement marqué par la hausse des coûts des travaux et les délais d'approvisionnement. Il évoque une trajectoire de croissance 2020-2022 perturbée par la crise Covid (retards administratifs, décalages, élections, recours, …) mais soutenue par l'activité internationale.

De nombreux programmes en cours, dont le foncier est déjà acquis, sécurisent le chiffre d'affaires 2022-2023 avec un objectif de réaliser 350 millions d'euros sur l'exercice.

AOF - EN SAVOIR PLUS

