Capelli : vente en bloc d'un programme à Pessac

(CercleFinance.com) - Capelli annonce la signature de la vente en bloc d'un programme situé à Pessac, en Gironde, à l'investisseur institutionnel spécialiste du logement intermédiaire IN'LI Sud-Ouest, conformément à sa stratégie visant à réaliser environ 70% de ses ventes en bloc. Cet ensemble immobilier regroupant deux résidences porte sur 22 logements intermédiaires et 10 villas sur une surface de plancher de près de 3000 m². Les travaux devraient commencer vers la fin du premier trimestre 2021.

Valeurs associées CAPELLI Euronext Paris -1.58%