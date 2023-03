Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capelli: vente d'un programme à Etampes information fournie par Cercle Finance • 24/03/2023 à 13:54









(CercleFinance.com) - Capelli annonce avoir finalisé une vente en bloc à Étampes (Essonne) portant sur un programme de 63 logements qui a été acquis par un bailleur social, pour un montant total de 12 millions d'euros hors taxes.



'Construit sur l'ancien emplacement d'un garage automobile, cet ensemble résidentiel sera parfaitement intégré dans l'environnement de la ville d'Étampes et préservera en globalité l'espace boisé classé de la parcelle', souligne le groupe.



L'opération s'inscrit dans sa politique de zéro artificialisation nette au travers de grands projets de requalification ou de réhabilitation. La vente en bloc de deux autres programmes situés en région parisienne devrait intervenir dans les jours qui viennent.





Valeurs associées CAPELLI Euronext Paris -3.72%