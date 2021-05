CAPELLI remporte un projet emblématique de réhabilitation immobilière à Paris

(AOF) - Capelli a remporté un projet emblématique de réhabilitation immobilière de 7 310 mètres carrés en plein cœur de Paris. Le programme « Cour des Loges » a vocation à développer un bâtiment pilote en faveur du « déjà-là » : inaugurant ainsi l'appel à projet « Réinventer Paris 3 » visant à transformer des bureaux en logements et préfigurant de ce que devrait être la reconstruction de la « ville sur la ville ».

Ce projet porte sur la reconversion d'un garage automobile Renault de huit niveaux de superstructure en un volume résidentiel et d'enseignement et cela à quelques centaines de mètres de la tour Eiffel.

Le lancement de la commercialisation du programme est prévu au premier semestre 2022 pour une livraison qui devrait avoir lieu au second semestre 2024. Capelli estime le chiffre d'affaires potentiel de l'opération à 130 M€ HT.

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.