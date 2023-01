Capelli réactive sa dynamique de ventes en bloc

Du fait de la forte hausse des coûts de construction, la FPI estime qu'une opération autorisée sur six n'est finalement pas réalisée pour des raisons économiques.

Les réservations dégringolent elles aussi du fait de l'effondrement des ventes en bloc aux bailleurs sociaux et aux investisseurs institutionnels. Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs institutionnels renégocient ou stoppent les opérations. Les primo-accédants sont pénalisés par la hausse des taux et le durcissement du dispositif Pinel rebute certains investisseurs privés.

Selon les données de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les chiffres du troisième trimestre 2022 continuent à être alarmants. Les mises en vente de logements collectifs neufs ont chuté de 12,4 % sur un an, à 19.006 unités. Sur les neuf premiers mois de 2022, la baisse atteint 10,2 %, à 72.670 unités.

En savoir plus sur le secteur Immobilier

AOF - EN SAVOIR PLUS

Ce programme qui sera réalisé dans des conditions opérationnelles conformes au budget prévisionnel initial, illustre la politique de Capelli de maximiser ses ventes en bloc en France (objectif de 70% des ventes totales annuelles). Il démontre également son savoir-faire en matière d'optimisation du foncier (dans un but de réduction de l'artificialisation des sols) avec une priorisation sur des programmes de reconstruction de la ville sur la ville.

C'est donc dans ce contexte et conformément à ce qu'Il avait annoncé, que le Groupe vient de conclure la vente d'une résidence intergénérationnelle de 91 logements dans le nord-est de Paris. Cette vente réalisée auprès d'un bailleur national de renom représente un chiffre d'affaires HT de 17 millions d'euros.

(AOF) - Le groupe Capelli annonce avoir conclu fin décembre, auprès d'un bailleur de renom, la vente de 91 logements dans le nord-est de Paris. Après avoir procédé, dans la deuxième partie de l'année 2022, au report volontaire du lancement de plusieurs programmes immobiliers afin de faire face à une flambée des coûts de construction et ainsi préserver ses marges sur les 24 prochains mois, le promoteur immobilier, dans un environnement où les coûts techniques redeviennent raisonnables et stables, réinitie le lancement de ses programmes en cours.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.