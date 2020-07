Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capelli : projet immobilier au Luxembourg Cercle Finance • 17/07/2020 à 14:03









(CercleFinance.com) - Capelli annonce la signature d'un protocole d'accord avec Baltisse, le fonds d'investissement de la famille Balcaen, pour développer un projet d'envergure à proximité immédiate du quartier de Gasperich, au sud-est de la ville de Luxembourg. Ce nouvel ensemble immobilier, dont le chiffre d'affaires potentiel atteint 183 millions d'euros, s'inscrit dans un programme plus global de réaménagement urbain. L'objectif est de le commercialiser à hauteur de 80% auprès d'institutionnels sous forme de ventes en bloc.

Valeurs associées CAPELLI Euronext Paris +3.82%