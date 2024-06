Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Capelli: programme de logements étudiants à Clermont-Ferrand information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de leur partenariat, Capelli et Sogeprom, filiale de promotion immobilière de Société Générale, indiquent codévelopper un programme immobilier de 223 logements étudiants à Aubière, au sud de Clermont-Ferrand.



Destinée à UXCO Group, acteur majeur en France des résidences gérées avec plus de 60 résidences étudiantes et en co-living, ce programme immobilier sera situé aux portes du Campus des Cézeaux. Sa livraison est prévue pour l'été 2027.



L'immeuble occupera une surface de plancher de 5.124 m2. Il comprendra 223 logements de type T1 d'une superficie moyenne de 19 m2, 283 m2 de locaux communs et de services (buanderie commune et salle de fitness) ainsi que 30 parkings en sous-sol.





