Capelli nomme un Directeur général associé Centre Est

(AOF) - Capelli a annoncé la nomination de Grégory Gaume comme Directeur général associé Centre Est. Il était précédemment Directeur Régional Rhône-Alpes à Lyon pour le groupe immobilier Ogic. À son nouveau poste, Grégory Gaume aura pour mission de développer l'activité du promoteur immobilier en Auvergne-Rhône-Alpes (hors Savoie et Haute-Savoie) et Bourgogne-Franche-Comté.

Il aura en outre le rôle d'ambassadeur du Groupe Capelli, avec pour mission de poursuivre la structuration d'un réseau à la fois dense et efficace, et d'entretenir des relations avec tous les intervenants externes (élus, institutionnels, etc.).

Pour accompagner sa croissance et engager ses directeurs opérationnels, le Groupe déploie un nouveau modèle en France. L'ensemble des filiales régionales vont ainsi devenir des entités auxquelles seront associés les directeurs régionaux de chaque agence. " Cette nouvelle approche garantit un alignement fort entre le groupe et ses équipes afin de répondre aux ambitions de la direction ", souligne Capelli.

Diplômé d'un DUT Génie Civil, Grégory Gaume bénéficie en effet de 26 ans d'expérience dans les domaines de la construction et de l'immobilier, notamment en Rhône-Alpes, où il a effectué la quasi-totalité de son parcours professionnel.

Les foncières face à un marché du bureau moins porteur

En 2021, la demande placée (surfaces louées ou achetées par des utilisateurs) en Ile-de-France demeurait 22 % en deçà de son niveau de pré-crise sanitaire (2,38 millions en 2019), malgré le rebond (+ 32 %, à 1,85 million) engagé au second semestre. Elle est retombée à son niveau de 2013, loin du record de 2017 (2,63 millions). En revanche, au dernier trimestre 2021, l'offre immédiate (stock de bureaux vides) était au plus haut depuis sept ans, à 4 millions de mètres carrés. L'impact du télétravail est difficile à évaluer et il va s'étaler sur plusieurs années, à mesure de l'échéance des baux (durées fermes de trois, six ou neuf ans) et des décisions de déménagement des entreprises. Cette classe d'actifs présente néanmoins l'avantage d'offrir des loyers protégés de l'inflation par l'indexation. En France, l'indice ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires) prend, en effet, en compte l'inflation (50 %), les coûts de construction (25 %) et le PIB.