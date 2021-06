CAPELLI : léger report des comptes annuels, mais résultats préliminaires rassurants

(AOF) - L'action Capelli gagne 1,60% à 31,70 euros; le spécialiste de la promotion immobilière de logements ayant dévoilé ses résultats préliminaires alors que la publication des comptes définitifs audités a été décalée au 15 juillet avant bourse. Ce décalage est cependant strictement technique du fait principalement de l'organisation de la consolidation des comptes via le nouvel ERP (progiciel de gestion intégré).

Des chiffres dévoilés, il faut retenir un trésorerie active supérieure à 100 millions d'euros contre 85 millions d'euros au 31 mars 2020. Le résultat net consolidé annuel sera supérieur à celui publié au premier semestre, qui s'établissait à 2,1 millions, pour un chiffre d'affaires en augmentation de 39% à 281 millions d'euros.

Par ailleurs, Capelli a réaffirmé son objectif de croissance de l'ordre de 20% pour l'exercice 2021/2022. A ce jour, le groupe a signé sur les douze mois glissants des fonciers représentant un chiffre d'affaires potentiel de plus de 1,7 milliard d'euros démontrant la trajectoire de croissance de long terme dans laquelle il est engagé. Le backlog reste à un niveau élevé de plus de 700 millions d'euros dont 128 millions d'euros à l'international.

Réagissant à cette publication, LCM a confirmé sa recommandation d'Achat sur Capelli. Pour le bureau d'études, il s'agit d'un léger report sans conséquence. Le bureau continue d'estimer que la trajectoire unique d'hypercroissance rentable du groupe est encore faiblement valorisée.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.