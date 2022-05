Capelli : l'international tire l'activité annuelle

(AOF) - Capelli a dévoilé un chiffre d'affaires annuel 2021-2022 de 290,3 millions d'euros, en croissance de 3,5% grâce à l'international (+57,2%). Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2021-22 s'inscrit à 84,4 millions d'euros. Le groupe immobilier souligne qu'il se focalise sur les grands projets maximisant les marges et offrant plus de flexibilité.

Le Backlog s'élève à 605 millions d'euros, dont 124 millions d'euros à l'international. Il est constitué pour une bonne partie de grands projets, donnant au groupe une bonne visibilité à 2 ans. Le niveau de commercialisation des programmes représente plus de 91% des lots réservés ou actés au 30 avril 2022.

Le groupe immobilier vient d'acquérir pour plus de 170 millions d'euros de foncier sur les 6 derniers mois dont 80 millions d'euros à l'international.

Dans ce contexte, Capelli vise un chiffre d'affaires de plus de 350 millions d'euros pour l'exercice 2022-23.

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'immobilier chinois toujours dans la tourmente

L’immobilier est essentiel pour la croissance de la deuxième économie mondiale. Or, après les déboires des géants Evergrande et Fantasia, d’autres plus petits promoteurs ont des difficultés à rembourser leurs dettes. Le géant Evergrande est, lui, étranglé par une dette abyssale d'environ 260 milliards d'euros. Il se bat pour payer à temps ses intérêts obligataires et livrer ses appartements, de façon à éviter une faillite qui ébranlerait tout le secteur immobilier chinois. L'OCDE estime que les risques d'un fort ralentissement en Chine se sont accrus avec les déboires d’Evergrande. Une baisse de 2 points par an de la demande intérieure chinoise sur deux ans réduirait la croissance mondiale de 0,4 point de PIB.