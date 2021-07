CAPELLI : forte hausse des résultats annuels malgré la crise sanitaire

(AOF) - Le résultat net consolidé de Capelli est ressorti à 3 millions d'euros contre 0,3 million pour l'exercice précédent. Le résultat net part du groupe du promoteur s'est élevé à 4,3 millions comparé à 0,1 million un an plus tôt. L'Ebit a atteint 22,5 millions, soit 8% du chiffre d'affaires. L'Ebitda a bondi de 38% à 27,6 millions, soit une marge d'Ebitda de 10% du chiffre d'affaires. Comme annoncé le 25 mai 2021, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 281 millions, en hausse de 39%.

Reflétant La bonne dynamique dans laquelle le groupe est engagé, les indicateurs d'activité future sont également très bien orientés : le Backlog, après déstockage, ressort ainsi à plus de 700 millions d'euros, dont 128 millions à l'international.

Fin mai 2020, le groupe avait par ailleurs signé sur les douze mois glissants des fonciers représentant un chiffre d'affaires potentiel de plus de 1,7 milliard d'euros.

Au regard du niveau élevé de son Backlog, Capelli réitère sa confiance quant à la poursuite d'une croissance soutenue de son activité sur le présent exercice. croissance qui sera visible principalement sur le second semestre du fait du décalage des obtentions des permis de construire lié au Covid.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.